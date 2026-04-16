Recuperación de 400 m² de espacio de la ronda hídrica del canal de Chiamaría en el sur de Cartagena

Desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, en articulación con la Fundación Grupo Social y la comunidad del barrio El Pozón, sector Minuto de Dios, y con el apoyo de Pacaribe y Escuela de Gobierno, se adelantan acciones de intervención, adecuación y nivelación en un área aproximada de 400 m², ubicada en la ronda hídrica del canal de Chiamaría, con el propósito de habilitar un entorno seguro, ordenado y adecuado para el disfrute de todos.

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Estas labores hacen parte de un proceso de recuperación y adecuación del espacio, que anteriormente era utilizado como parqueadero no autorizado y como basurero satélite, generando afectaciones al entorno y al cuerpo de agua.

La intervención busca transformar este espacio en un punto de encuentro comunitario que favorezca la recreación, la convivencia y el uso responsable del entorno, fortaleciendo las condiciones para el uso seguro, organizado y sostenible del espacio por parte de niñas, niños, jóvenes y familias del sector. Además, de garantizar su uso efectivo, sostenible y en beneficio de la comunidad.

En este nuevo escenario se proyecta la instalación de juegos lúdicos, mobiliario infantil y urbano, cerramiento con material de madera plástica y la siembra de plantas ornamentales.

Promoviendo así la apropiación ciudadana del espacio público y reforzando el cuidado de los cuerpos de agua, al fomentar prácticas que contribuyan a su preservación y sostenibilidad.

Desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad se continúa trabajando de manera articulada con actores sociales e institucionales para la recuperación de espacios que impulsen una ciudad pensada para el bienestar colectivo.