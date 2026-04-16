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16 abr 2026 Actualizado 22:28

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Recuperación de 400 m² de espacio de la ronda hídrica del canal de Chiamaría en el sur de Cartagena

Alcaldía de Cartagena, a través de la GEPM, impulsa la adecuación de espacio para el disfrute comunitario

Ronda hídrica del canal de Chiamaría

Ronda hídrica del canal de Chiamaría

Ronda hídrica del canal de Chiamaría

Desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, en articulación con la Fundación Grupo Social y la comunidad del barrio El Pozón, sector Minuto de Dios, y con el apoyo de Pacaribe y Escuela de Gobierno, se adelantan acciones de intervención, adecuación y nivelación en un área aproximada de 400 m², ubicada en la ronda hídrica del canal de Chiamaría, con el propósito de habilitar un entorno seguro, ordenado y adecuado para el disfrute de todos.

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Estas labores hacen parte de un proceso de recuperación y adecuación del espacio, que anteriormente era utilizado como parqueadero no autorizado y como basurero satélite, generando afectaciones al entorno y al cuerpo de agua.

La intervención busca transformar este espacio en un punto de encuentro comunitario que favorezca la recreación, la convivencia y el uso responsable del entorno, fortaleciendo las condiciones para el uso seguro, organizado y sostenible del espacio por parte de niñas, niños, jóvenes y familias del sector. Además, de garantizar su uso efectivo, sostenible y en beneficio de la comunidad.

En este nuevo escenario se proyecta la instalación de juegos lúdicos, mobiliario infantil y urbano, cerramiento con material de madera plástica y la siembra de plantas ornamentales.

Promoviendo así la apropiación ciudadana del espacio público y reforzando el cuidado de los cuerpos de agua, al fomentar prácticas que contribuyan a su preservación y sostenibilidad.

Desde la Gerencia de Espacio Público y Movilidad se continúa trabajando de manera articulada con actores sociales e institucionales para la recuperación de espacios que impulsen una ciudad pensada para el bienestar colectivo.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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