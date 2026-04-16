¡Juégatela por Cartagena! DATT invita a propietarios a que trasladen su placa

Más de 153 mil vehículos que circulan diariamente en la ciudad están matriculados en otras capitales

Cerca de 35 mil millones de pesos anuales dejan de ingresar a la ciudad de Cartagena de Indias debido a que miles de vehículos que circulan permanentemente en el Distrito están matriculados en otras ciudades del país.

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Actualmente, 282 mil vehículos circulan en la ciudad, pero de ese total, solo 128.300 están matriculados en Cartagena. Esto significa que más de la mitad del parque automotor que transita diariamente por sus vías tributa en otros municipios, generando un impacto directo en las finanzas destinadas a proyectos de movilidad e infraestructura vial.

“Estos 35 mil millones de pesos podrían destinarse a mejorar la infraestructura vial, fortalecer los controles, modernizar la movilidad y avanzar hacia soluciones sostenibles. Es un recurso clave para seguir mejorando”, señaló José Ricaurte, director del DATT.

Estos recursos son fundamentales para financiar el mantenimiento de la malla vial, la señalización, la seguridad vial, el fortalecimiento operativo y la modernización del sistema de transporte. Sin embargo, el crecimiento del parque automotor no se ve reflejado en los ingresos que deberían respaldar estas inversiones.

El fenómeno ocurre cuando propietarios que residen y circulan en Cartagena registran sus vehículos en otras ciudades, donde en algunos casos los costos tributarios pueden ser diferentes. No obstante, es Cartagena la que asume el desgaste de su infraestructura y la demanda de servicios de tránsito.

El DATT destaca que existen beneficios importantes para quienes matriculen o trasladen su vehículo a Cartagena, entre ellos un incentivo de dos años gratis en los derechos de tránsito, lo que representa un alivio económico directo para los propietarios.

Asimismo, el DATT en su etapa de modernización y digitalización, cuenta hoy con uno de los archivos vehiculares más organizados del departamento, lo que garantiza que cualquier trámite relacionado con la carpeta vehicular pueda realizarse de manera segura, ágil y ordenada. La información se encuentra debidamente sistematizada y disponible, brindando confianza y transparencia en cada proceso sin necesidad de trasladarse a otra ciudad o municipio.

La administración distrital hace un llamado a la ciudadanía para que matricule sus vehículos en Cartagena de Indias y contribuya al desarrollo y sostenibilidad de la ciudad. El compromiso con la matrícula local es también un compromiso con una movilidad más eficiente, segura y moderna para todos.