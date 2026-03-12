Banda Sinfónica del Huila anuncia temporada de conciertos para Semana Santa

Arcesio Bermúdez, gerente de la Corporación Sinfónica del Huila, anunció la programación de conciertos que realizará la agrupación durante la Semana Santa de 2026.

La Banda Sinfónica del Huila anunció su programación musical para la temporada de Semana Santa de 2026, con una agenda de cinco conciertos abiertos al público que se realizarán en distintos escenarios del departamento.

De acuerdo con Arcesio Bermúdez, gerente de la Corporación Sinfónica del Huila, la agrupación, que cuenta con 120 años de trayectoria, continúa consolidándose como uno de los referentes culturales y musicales más importantes de la región.

Dentro de la programación especial se destacan dos conciertos con invitados líricos profesionales. El primero se llevará a cabo el Jueves Santo en la Catedral de Neiva, mientras que el segundo tendrá lugar el Viernes Santo en Garzón, espacios en los que la música sacra y sinfónica será protagonista durante la conmemoración religiosa.

Además de estos eventos, la banda desarrollará diferentes galas musicales a lo largo del mes y participará en actividades culturales programadas por el departamento.

Según Bermúdez, la corporación también avanza en procesos de formación musical en el territorio. Actualmente se adelantan programas pedagógicos en tres comunas de Neiva, enfocados en fortalecer el formato de banda y promover el aprendizaje musical entre niños y jóvenes.

“Tenemos dos frentes de trabajo, la formación y la interpretación”, explicó el gerente, al señalar que la agrupación también tiene previsto realizar presentaciones fuera del departamento durante este año, con el objetivo de seguir posicionando la música sinfónica huilense en otros escenarios del país.

La Banda Sinfónica del Huila, considerada una de las agrupaciones más representativas del departamento, continúa así su labor artística y pedagógica con el respaldo institucional y el compromiso de sus músicos.