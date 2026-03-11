Usuario se encadena frente a Nueva EPS en Cúcuta por falta de medicamentos. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Una protesta se registró frente a la sede de la Nueva EPS en el barrio Caobos de Cúcuta, donde un representante de los usuarios decidió encadenarse como forma de exigir soluciones ante lo que califica como una grave crisis en la prestación del servicio de salud.

Se trata de Carlos Alberto Álvarez, representante de usuarios de la IPS Vihonco y delegado de la Secretaría Departamental de Usuarios, quien aseguró a Caracol Radio que tomó esta decisión para visibilizar las dificultades que, según afirma, están enfrentando miles de afiliados por la falta de medicamentos y la suspensión de servicios en algunas clínicas de la ciudad.

“Nos tocó tomar esa decisión porque la Nueva EPS no nos está dando nada. No hay medicamentos para 380 mil usuarios que somos de la Nueva EPS y los 130 de la IPS Vihonco”, afirmó durante la protesta.

Álvarez también señaló que varias instituciones de salud estarían limitando la atención debido a presuntas deudas de la EPS.

Según dijo, clínicas como San José, Duarte y Médico Quirúrgica no estarían prestando servicios con normalidad a los afiliados.

“Usted va allá con una urgencia y de pronto lo atienden, pero tampoco lo atienden como es. Estamos pasando una situación muy dura los usuarios”, manifestó.

El representante aseguró que lleva 16 años trabajando con asociaciones de usuarios y que decidió acudir a esta forma de protesta para defender el derecho a la salud de los afiliados. “No puedo dejar que le sigan vulnerando los derechos a todos los usuarios”, agregó.

Durante la entrevista también recordó el caso de una mujer que falleció recientemente mientras esperaba la entrega de medicamentos, situación que, según él, refleja la gravedad del problema.

“Se nos están muriendo los usuarios. Hay gente que viene a empeñar sus cosas para poder comprar los medicamentos porque no los hay”, afirmó.

Álvarez aseguró que permanecerá encadenado hasta que se garantice la atención médica y la entrega de medicamentos para los usuarios.

“Hasta que no vea reflejada la atención para todos los usuarios y les entreguen el medicamento, de aquí no me voy”, sostuvo.

El representante hizo además un llamado a las autoridades y a la EPS para que atiendan la situación y se brinden soluciones a los miles de afiliados que, según denunció, continúan esperando consultas, tratamientos y medicamentos.