Transporte ordena reforzar controles a taxis y transporte público tras casos de paseo millonario

El Ministerio de Transporte ordenó reforzar los controles al transporte público en todo el país mediante una circular dirigida a autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales.

La instrucción también involucra a la Superintendencia de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con el objetivo de verificar la documentación de vehículos y conductores, así como garantizar la legalidad en la prestación del servicio.

La decisión se produce luego de que en las últimas semanas se conocieran casos reportados por ciudadanos relacionados con delitos como el llamado “paseo millonario”, una modalidad criminal que suele involucrar a conductores que simulan prestar servicio de transporte y terminan cometiendo robos o extorsiones a los pasajeros.

Según explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, el Gobierno busca evitar que la falta de controles facilite la operación de redes criminales que se aprovechan de los medios de transporte.

“En las últimas semanas el país ha visto situaciones de criminalidad en el transporte público, sobre todo en el individual, asociadas a delitos como el llamado paseo millonario. Frente a eso tenemos que actuar”, señaló la ministra.

¿Cuáles serán las medidas?

Según la circular emitida, las autoridades locales van a tener la obligación de realizar controles permanentes en las vías para verificar que los vehículos que prestan servicio público cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Entre los documentos que deben ser revisados se encuentran:

Licencia de conducción vigente.

Tarjeta de operación del vehículo.

Tarjeta de control cuando aplique.

Contrato de vinculación del vehículo con la empresa de transporte.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Estas verificaciones buscan asegurar que los vehículos que circulan en el país lo hagan de manera legal y cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.

La ministra Rojas advirtió que “Si no se hacen controles, esto se vuelve un desorden y cada quien termina haciendo lo que se le antoja. Eso abre espacio para que criminales se aprovechen de la situación”, indicó.

El Ministerio de Transporte también pidió fortalecer la coordinación entre las autoridades locales para trabajar de la mano con la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Esto, con el propósito de hacer una supervisión de control efectiva, ya que en el área de tránsito se realizarán controles operativos en las vías, la Superintendencia se encargará de la inspección, vigilancia y control a las empresas de transporte, para verificar que cumplan con las condiciones legales de operación.

Foco en la seguridad para las mujeres

El documento recuerda a las autoridades que las medidas de control deben realizarse de forma conjunta con la Estrategia Nacional para Abordar la Violencia Sexual en el Transporte Público y la Movilidad Activa (ENVIS), un programa que busca prevenir, atender y sancionar casos de violencia contra mujeres y otros usuarios del sistema.

“Debemos garantizar que quienes prestan el servicio cumplan la ley y que los ciudadanos puedan movilizarse con confianza”, afirmó la ministra.

El Ministerio de Transporte indicó que la circular es una primera medida para reforzar la supervisión del sector, pero anunció que en los próximos días se darán a conocer acciones adicionales para mejorar la seguridad en el transporte público.

