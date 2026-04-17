Renunció jefe jurídico de Aerocivil, Farid Parra, en medio de presiones para favorecimientos

Se conoció la renuncia de Farid Stemberg Parra Caro, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aeronautica Civil, un cargo clave en la toma de decisiones administrativas y contractuales.

De acuerdo con la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026, firmada por la Dirección General, la renuncia fue aceptada y fue efectiva a partir del 14 de abril. En el documento se indica que la renuncia fue presentada de manera “irrevocable” por el funcionario.

Lo que se conoce hasta ahora

Aunque en el acto administrativo se argumenta que la renuncia obedece a “motivos personales”, fuentes consultadas dentro de la entidad señalan que la salida se habría dado en medio de presuntas presiones internas.

Según estas versiones, Parra habría sido presionado para direccionar decisiones que estaban bajo su despacho, a lo que se habría negado.

Incluso, aseguran que dichas presiones presuntamente estarían relacionadas con favorecer intereses dentro de la entidad, mencionando al denominado “Clan Torres”.

Un cargo clave en la Aerocivil

El jefe de la Oficina Jurídica de la Aerocivil cumple un rol determinante, ya que desde allí se revisan y aprueban decisiones estratégicas en materia administrativa, contractual y legal.

Por ello, la salida de Farid Parra genera dudas en un momento en el que la entidad enfrenta cuestionamientos por su manejo interno y constantes críticas a la entidad por decisiones administrativas, jurídicas y contractuales.

Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado oficialmente sobre las versiones que apuntan a presiones internas detrás de la dimisión.