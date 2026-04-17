Habrá próximo cierre programado en el aeropuerto de Leticia: estas son las fechas, y recomendaciones

De acuerdo con la entidad, la suspensión temporal en e aeropuerto de Leticia comenzará el viernes 16 de mayo a las 9:00 de la noche y se extenderá hasta el domingo 18 de mayo a las 2:00 de la tarde. Durante este tiempo, el aeropuerto no tendrá ningún tipo de operación.

¿Qué implica el cierre?

Durante las horas establecidas:

No habrá despegues ni aterrizajes

La terminal aérea no prestará ningún tipo de servicio a pasajeros

Se suspende la atención operacional en pista y plataforma

Es decir, no se permitirá ningún tipo de operación comercial ni regular mientras se ejecutan las obras.

La Aerocivil explicó que estas obras hacen parte de las acciones de mantenimiento y optimización de la infraestructura aeroportuaria, enfocadas principalmente en la pista, con el fin de asegurar buenos estándares en la terminal aerea para la operación de las aeronaves.

¿Qué deben tener en cuenta los viajeros ante el cierre del aeropuerto de Leticia?

Frente a esta medida, las autoridades hicieron un llamado a los viajeros que tengan vuelos programados en esas fechas para que se comuniquen directamente con sus aerolíneas y así gestionar cambios en los itinerarios, reprogramaciones o solicitudes de devolución, según corresponda.

También recomendaron verificar con anticipación el estado de los vuelos y evitar desplazamientos innecesarios hacia el aeropuerto durante el periodo de cierre.

Según lo previsto, las operaciones se reanudarán el domingo 18 de mayo a partir de las 2:00 p.m., una vez concluyan los trabajos en la pista y se restablezcan las condiciones normales de operación.