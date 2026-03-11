Renovación del registro mercantil avanza en el Huila con crecimiento de nuevos comerciantes

Neiva

Comerciantes, empresarios y propietarios de establecimientos a realizar a tiempo la renovación de sus registros públicos. Este proceso se cumple cada año en todas las cámaras de comercio del país y permite mantener actualizada la información empresarial. El plazo máximo para cumplir con este trámite es el 31 de marzo.

La funcionaria explicó que la renovación no solo aplica para comerciantes y empresas con establecimientos abiertos al público. También deben hacerlo las entidades sin ánimo de lucro, los prestadores de servicios turísticos y los operadores de libranza. Asimismo, los proponentes interesados en contratar con el Estado tienen plazo hasta el 9 de abril para renovar su registro y así poder participar en licitaciones y concursos públicos.

Gira Marcela Chilatra Sánchez, comento que “quienes desean formalizar su actividad comercial por primera vez pueden hacerlo mediante un proceso sencillo. Solo deben registrar datos básicos como ubicación, correo electrónico, actividad económica y el nombre del establecimiento. La Cámara de Comercio verifica que el nombre no esté registrado en otra de las cámaras del país, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso de matrícula”.

El trámite de renovación puede realizarse a través de la sede virtual de la Cámara de Comercio del Huila, en sus sedes físicas de Neiva, Garzón y La Plata, o mediante corresponsales camerales en diferentes municipios del departamento. Según la entidad, en lo corrido de 2026 se registra un crecimiento del 4,74 % en nuevos establecimientos formalizados, lo que equivale a 85 comerciantes más frente al mismo periodo del año anterior.