Real Cartagena ‘heroicamente’ salvó un punto ante el líder en el Morón
Luego de empezar abajo por dos goles, los cartageneros en una ráfaga lograron empatar el partido
Real Cartagena igualó a dos tantos con Internacional de Palmira en un compromiso por la novena fecha del Torneo BetPlay I-2026. Fredy Montero (37′) y Cristian Graciano (40′) fueron los autores de los tantos cartageneros.
Al minuto 19, Inter elaboró una jugada de izquierda a derecha que Kener González finiquitó con un potente remate para el 0-1. Al 35, Gonzalez volvió a aprovechar una desatención de la zaga local y remató a placer para el 0-2.
Cuando parecía que la noche se venía encima, los hombres de Álvaro Hernández reaccionaron. A Montero le quedó un rebote luego de un tiro de esquina y pateó con derecha para romper el arco y recortar distancias.
El conjunto amurallado se llenó de motivación y adelantó todas sus líneas. Ahí encontró el premio, cuando Graciano, el lateral derecho, remató de media distancia y con un desvío coló la pelota para poner trabas en el marcador.
Con el empate, Real Cartagena llegó a 18 unidades y sigue en el tercer puesto de la tabla de posiciones. La próxima fecha medirá fuerzas ante Envigado, en condición de visitante, a partir de las 4:30 p.m. del lunes 16 de marzo.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...