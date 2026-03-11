Real Cartagena ‘heroicamente’ salvó un punto ante el líder en el Morón

Real Cartagena igualó a dos tantos con Internacional de Palmira en un compromiso por la novena fecha del Torneo BetPlay I-2026. Fredy Montero (37′) y Cristian Graciano (40′) fueron los autores de los tantos cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al minuto 19, Inter elaboró una jugada de izquierda a derecha que Kener González finiquitó con un potente remate para el 0-1. Al 35, Gonzalez volvió a aprovechar una desatención de la zaga local y remató a placer para el 0-2.

Cuando parecía que la noche se venía encima, los hombres de Álvaro Hernández reaccionaron. A Montero le quedó un rebote luego de un tiro de esquina y pateó con derecha para romper el arco y recortar distancias.

El conjunto amurallado se llenó de motivación y adelantó todas sus líneas. Ahí encontró el premio, cuando Graciano, el lateral derecho, remató de media distancia y con un desvío coló la pelota para poner trabas en el marcador.

Con el empate, Real Cartagena llegó a 18 unidades y sigue en el tercer puesto de la tabla de posiciones. La próxima fecha medirá fuerzas ante Envigado, en condición de visitante, a partir de las 4:30 p.m. del lunes 16 de marzo.