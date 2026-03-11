Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 23:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Murió reciclador venezolano durante riña a cuchillo en Cartagena

El presunto responsable fue capturado por la policía

Colprensa

Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Señala un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, que en la Av. El lago, cerca al puente Las Palmas, se presentó el homicidio de Ender Eduardo Mota Ojeda de 27 años; un venezolano dedicado al reciclaje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba en compañía de otro sujeto, se desató una riña, resultando herido con arma blanca hasta producirse su muerte.

El extranjero presentaba 6 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes. En una rápida reacción, fue capturado el presunto agresor de 32 años y puesto a disposición de la Fiscalía.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir