Murió reciclador venezolano durante riña a cuchillo en Cartagena

Señala un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, que en la Av. El lago, cerca al puente Las Palmas, se presentó el homicidio de Ender Eduardo Mota Ojeda de 27 años; un venezolano dedicado al reciclaje.

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba en compañía de otro sujeto, se desató una riña, resultando herido con arma blanca hasta producirse su muerte.

El extranjero presentaba 6 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes. En una rápida reacción, fue capturado el presunto agresor de 32 años y puesto a disposición de la Fiscalía.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.