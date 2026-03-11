Más de 100 trabajadores de Asmet Salud cumplen hasta tres meses sin pago de salario en el Tolima

Tolima

Este miércoles, trabajadores de Asmet Salud realizaron un plantón en la sede de la EPS ubicada en el barrio Cádiz de Ibagué para denunciar la falta de pago de sus salarios, en algunos casos desde hace tres meses.

En diálogo con Caracol Radio, la coordinadora de salud departamental y miembro del sindicato Sindisalud Asmet, Johana Hernández, aseguró que en total son 120 los trabajadores que padecen la falta de pagos desde el pasado mes de enero.

“Somos personal de talento humano en salud. Yo soy enfermera y tengo compañeros médicos, odontólogos, auxiliares de enfermería y psicólogos. Es toda una planta de talento humano que, aunque no está en una clínica en la parte asistencial, también hace parte del sistema de salud en el aseguramiento y la administración de los servicios de salud”, explicó Hernández.

De acuerdo con la líder sindical, el silencio de las directivas de Asmet Salud ha sido “sepulcral”, lo que les ha impedido conocer a detalle a qué se debe la falta de pago para 70 trabajadores en Ibagué y 50 en otros 23 municipios del Tolima.

“Hemos establecido mesas de trabajo, pero nos dicen que las cuentas están embargadas, que no hay dinero para pagar y que debemos tener paciencia. Pero los bancos y las cuentas no tienen paciencia con nosotros. Muchos funcionarios han renunciado de manera masiva por esa falta de garantías salariales. Las directivas siguen sin darnos una fecha exacta para los pagos, lo que hace que la incertidumbre crezca mucho más”, manifestó Hernández.

Los trabajadores de Asmet Salud esperan el respaldo de los ministerios de Salud y Trabajo, además de la Superintendencia Nacional de Salud, para que las directivas de la EPS se comprometan con acuerdos de pago.

La crisis financiera de Asmet Salud, EPS intervenida desde 2023, también afecta la prestación de servicios para sus pacientes. Recientemente, los hospitales locales de Prado y Purificación anunciaron la suspensión de servicios de primer y mediana complejidad para más de 8.000 afiliados de Asmet Salud debido a las millonarias deudas de la EPS.