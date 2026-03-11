Manatí “Ciruelito” regresó al mar luego de más de un año de rehabilitación en Santa Marta/ Corpamag

Santa Marta

Después de más de un año y medio de cuidados especializados un manatí del Caribe conocido como “Ciruelito” volvió a su hábitat natural en el Caribe colombiano. El ejemplar culminó con éxito su proceso de recuperación en el Centro de Rescate de Fauna Marina, espacio que opera gracias a la alianza entre CORPAMAG, Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina.

La liberación se realizó en el sector de Punta Venado, cerca de donde fue rescatado, en la zona costera de Santa Marta, donde “Ciruelito” emprendió nuevamente su camino en el mar tras superar una de las historias de supervivencia más complejas registradas recientemente para esta especie en el departamento del Magdalena.

Le puede interesar:

Lideran misión humanitaria para rescatar indígenas arhuacos heridos en la Sierra Nevada

Tras varios meses de tratamiento y una evolución favorable, el animal fue liberado por primera vez el 28 de septiembre de 2024 en el mar de Katanzama, en la desembocadura del río Don Diego, junto al manatí “Genemaka”.

Tiempo después, el ejemplar quedó atrapado en una piscina de refrigeración de la planta generadora de energía Termoguajira, luego de ser succionado por un conducto de aproximadamente 400 metros que transporta agua de mar hacia la central generadora de energía.

Durante los meses siguientes, el manatí permaneció bajo observación constante, con monitoreo veterinario, fortalecimiento muscular y evaluación de su comportamiento para garantizar que pudiera valerse por sí mismo en libertad. Finalmente, tras confirmar su recuperación, los expertos determinaron que estaba listo para regresar al mar.