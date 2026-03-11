Lideran misión humanitaria para rescatar indígenas arhuacos heridos en la Sierra Nevada

Santa Marta

Una misión humanitaria fue liderada por la Gobernación del Magdalena, en articulación con el Ejército Nacional, para rescatar y trasladar a varios indígenas arhuacos que resultaron heridos tras enfrentamientos entre grupos armados organizados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La operación permitió evacuar a nueve personas lesionadas —cuatro hombres, tres mujeres y dos niños— pertenecientes a esta comunidad indígena. Para la atención de la emergencia, se activó el sistema del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Magdalena (CRUE) y se decretó alerta amarilla en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, con el fin de garantizar la atención médica inmediata.

Como parte de la respuesta institucional, fueron habilitadas siete ambulancias de la red pública hospitalaria, dispuestas por el Gobierno departamental para facilitar el traslado de los afectados desde la zona de la emergencia hasta la ciudad de Santa Marta.

Las autoridades departamentales informaron que los heridos recibirán atención médica especializada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, mientras la Gobernación del Magdalena mantiene seguimiento permanente a la situación y reitera su compromiso con la protección de la vida y la asistencia humanitaria a las comunidades impactadas por la violencia en la Sierra Nevada