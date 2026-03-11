La Policía incautó más de 224 kilos de marihuana en un vehículo en Cajamarca, Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la incautación de más de 224 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo que había sido robado en Bogotá en el año 2025.

“Al realizar la consulta de antecedentes del automotor, los policías evidenciaron que este presentaba un requerimiento vigente por el delito de hurto, luego de haber sido reportado como robado en la ciudad de Bogotá el pasado 16 de mayo de 2025”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, el vehículo llevaba aproximadamente una hora parqueado en el lugar. Ante esta situación, los uniformados realizaron una verificación más detallada del automotor, encontrando en su interior 40 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 224 kilos, procediendo de manera inmediata a la incautación de la sustancia y a la recuperación del vehículo.

“Los tiquetes de peaje hallados al interior del automotor, se presume que el vehículo provenía del departamento del Cauca. Asimismo, a través del análisis de cámaras de seguridad instaladas en el corredor vial, las autoridades adelantan labores investigativas para establecer la identidad y ubicación del conductor que transportaba la sustancia ilícita”, resaltó el oficial.

El vehículo recuperado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente encargada de continuar con los trámites judiciales correspondientes.