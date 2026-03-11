La Haya instala en Cartagena su primer programa de Derecho Internacional en América Latina

La Academia de Derecho Internacional de La Haya, institución fundada en 1923 y referente mundial en la formación jurídica internacional, realiza por primera vez en su historia un programa de cursos en español y fuera del continente europeo. La ciudad elegida es Cartagena de Indias, que entre el 10 y el 20 de marzo de 2026, se convierte en capital latinoamericana del Derecho Internacional.

El Programa de Cursos de Derecho Internacional en América Latina y el Caribe, coorganizado por el Gobierno de Colombia a través de la Cancillería y el Gobierno de España mediante su Ministerio de Asuntos Exteriores, cuenta con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias como aliado estratégico y anfitrión institucional del evento. La Gobernación de Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena también hacen parte del respaldo institucional local.

“Es una fortuna inmensa que este evento ocurra aquí. En Cartagena. Esta ciudad se convierte hoy en casa del derecho internacional. No es casualidad, es justicia.”: Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias asumió un papel central en la realización de este programa. Más que sede logística, el Distrito participa como aliado estratégico: facilitando espacios institucionales, articulando el tejido universitario local y poniendo a disposición del evento la capacidad organizativa y el conocimiento del territorio que solo tiene quien habita y gobierna la ciudad.

La Oficina Asesora Jurídica del Distrito, junto a la Oficina de Cooperación Internacional coordinó la participación institucional del Distrito y representan la apuesta del Gobierno local por posicionar a Cartagena como ciudad de referencia en materia jurídica internacional.

“No podemos seguir siendo receptores pasivos de normas diseñadas en otros contextos. Tenemos que estar en la mesa donde se construyen esas normas”, afirmó Pereira en su discurso de apertura.

Por su parte, María Abondano, directora de Cooperación Internacional Distrital precisó: “Hace más de un año recibimos esta solicitud por parte de la embajadora de Colombia en los Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, y desde entonces hemos venido acompañando todo el proceso para hacerlo posible. Agradecemos especialmente a la embajadora por creer en Cartagena y por confiar, desde su misión diplomática, en que nuestra ciudad podría convertirse en un epicentro internacional del derecho”.

Un hecho histórico para toda América Latina

Desde su fundación hace más de cien años, la Academia de Derecho Internacional de La Haya ha desarrollado su actividad académica en los Países Bajos. La decisión de extender su programa a América Latina y el Caribe representa un cambio de paradigma.

Durante su intervención, Diego Fernández Arroyo, presidente del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, destacó: “Estamos hoy en Cartagena en una doble celebración: la puesta en marcha del programa de Derecho internacional de la Haya, y además, el español; celebramos que este encuentro se de en español”.

Fernández Arroyó concluyó diciendo: “Hoy La Haya es la sede oficial del Derecho Internacional, pero aspiro a que más adelante, en un cartel más grande del que tenemos hoy, se lea “Academia de Derecho Internacional de La Haya y Cartagena”.

El programa se extiende del 10 al 20 de marzo de 2026 y reúne a doce profesores procedentes de Francia, Singapur, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Colombia, entre otros países. Las sesiones se desarrollarán en el Centro de Formación de la Cooperación Española y en la Universidad de Cartagena, con una ceremonia inaugural en el Palacio de la Proclamación.

La agenda aborda algunos de los debates más urgentes del derecho internacional contemporáneo: el impacto de las guerras comerciales sobre los acuerdos de libre comercio; los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad; los desafíos de la economía digital para el derecho internacional privado; la justicia restaurativa y transicional como herramienta de construcción de paz; y los medios automatizados para la solución de controversias comerciales, entre otros.

El programa incluye también una sesión en inglés sobre práctica de la abogacía ante cortes internacionales, a cargo de Jean-Marc Thouvenin, Secretario General de la propia Academia.