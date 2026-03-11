“La gente premió la buena labor, el trabajo, la constancia”: Jaime Raúl Salamanca

“Hay que insistir en la Reforma a la Salud, insistir en la Jurisdicción Agraria y apoyar también a los empresarios para que haya empleo, bajándole los impuestos", Jaime Raúl Salamanca.

Tunja

Jaime Raúl Salamanca se convirtió en el segundo representante a la Cámara elegido por la Alianza Verde en Boyacá con la segunda votación del departamento.

El congresista oriundo de Sotaquirá logró en las elecciones del 8 de marzo 31.361 votos, 2.933 más que en las elecciones de 2022, cuando sumó 28.428 apoyos ciudadanos.

Salamanca se declaró feliz y destacó que los ciudadanos valoraron su trabajo.

“Un balance positivo. Creo que se reconoce por parte de los boyacenses el trabajo que hicimos en estos primeros 4 años en el Congreso de la República, una campaña en donde nos dedicamos a contar lo que habíamos hecho, a poner en el escrutinio de los boyacenses la labor nuestra en el legislativo mientras estuvimos representando al departamento de Boyacá; y creo que la gente premió la buena labor, el trabajo, la constancia. Hoy somos la segunda votación individual del departamento de Boyacá, lo que significa que estamos creciendo como proyecto y que debemos aún más estar en contacto con la gente y mejorar todavía nuestro trabajo que tenemos estos siguientes 4 años”.

Estos son los temas que serán su prioridad en este nuevo periodo en el legislativo.

“Hay que insistir en la Reforma a la Salud. Cuando fui presidente de la Cámara logramos un acuerdo nacional por la salud que 7 senadores hundieron sin ni siquiera debatir. Lo segundo, debemos trabajar para insistir en la Jurisdicción Agraria. Este proyecto quedó aplazado por falta de quórum en la Cámara de Representantes y a nuestros campesinos tenemos que darles tierra, tenemos que darles acceso a las posibilidades de que el gobierno los apoye con subsidios, con programas, con políticas a partir de que tengan sus predios legalizados. Lo tercero es que tenemos como gran reto acompañar a los pequeños y medianos empresarios del país, toda vez que como presidente de la Cámara también lideré la Reforma Laboral, recuperar derechos a los trabajadores, pero se necesita apoyar también a los empresarios para que haya empleo, bajándole los impuestos y finalmente, mi causa es la educación y vamos a insistir en que, además de la gratuidad en educación superior, necesitamos más recursos para la educación inicial, básica y media, necesitamos un relevo generacional en el magisterio colombiano para que hayan más docentes jóvenes ayudando a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que debemos garantizar una reforma integral a la Ley General de Educación Superior en Colombia”.

Aseguró Salamanca que aún los Verdes no han decidido a qué candidato van a apoyar en las elecciones presidenciales.

“Cada uno tiene sus posiciones. Las dos corrientes están ahí muy marcadas. Hay una corriente que es más de centro derecha y hay otra que es un poquito más progresista. Yo creo que en lo personal y hablo por mí, no hablo por todo el Partido Verde, porque esta decisión la vamos a tomar, es en equipo. Creo que no podemos apoyar posiciones que nos lleven al pasado, a retroceder. Como país hay que corregir, hay que revisar qué hizo mal este gobierno y también hay que revisar que el proyecto sea realmente un proyecto incluyente, no solamente en sectores de izquierda, porque obviamente ahí no vamos a caber nosotros y no vamos a estar ahí. Si no se abre un poco más el espectro para que el centro y la centro izquierda hagamos parte de ese proyecto”.