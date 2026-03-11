Inicia en el Huila la primera temporada de lluvias del año

Autoridades del Huila alertan sobre el inicio de la primera temporada de lluvias del año e invitan a la comunidad a reforzar medidas de prevención.

El departamento del Huila comenzó la transición hacia la primera temporada de lluvias del año, que históricamente se presenta entre los meses de marzo y mayo, según informó la Gobernación del Huila a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con el monitoreo de las condiciones meteorológicas, durante los días 11 y 12 de marzo se podrían registrar lluvias ligeras a moderadas en diferentes zonas del territorio huilense, principalmente en horas de la tarde y la noche, aunque no se descartan algunos eventos aislados durante la madrugada o en la mañana.

Las precipitaciones tenderían a concentrarse especialmente en el occidente y sur del departamento, mientras que en las zonas centro y norte se podrían presentar lluvias más aisladas y de menor intensidad.

Las autoridades señalaron que, hacia el mes de abril, se prevé un incremento gradual de las lluvias, particularmente en sectores del occidente del Huila. Para mayo, se espera una mayor consolidación de las precipitaciones en municipios como La Plata, Paicol, Íquira y Acevedo, entre otros del occidente y sur del departamento.

Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo reiteró el llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención, especialmente en zonas susceptibles a deslizamientos, crecientes súbitas o afectaciones por lluvias intensas.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener limpios los canales y sistemas de drenaje, evitar arrojar basuras a quebradas o alcantarillas, estar atentos a posibles movimientos de tierra en zonas de ladera y no cruzar ríos o quebradas durante lluvias fuertes.

Desde la Gobernación del Huila recordaron que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que la prevención y la información oportuna son claves para reducir posibles emergencias durante la temporada de lluvias.