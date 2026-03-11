Gobernadora del Tolima denunció saboteo en sus redes, similar al que sufrió Vicky Dávila

Tolima

La inusual cantidad de reacciones en una publicación de la cuenta personal de Facebook de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alertó sobre un presunto plan de saboteo en contra de las plataformas digitales de la mandataria.

Según informó la Gobernación, al parecer se trataría de bodegas coordinadas para afectar la imagen o distorsionar el posicionamiento de Matiz en el entorno digital.

“Hemos identificado un comportamiento coordinado que busca sabotear y desacreditar el contenido publicado mediante la utilización de reacciones negativas provenientes de perfiles claramente falsos o pertenecientes a lo que comúnmente se conoce como bodegas digitales”, expuso la Oficina de Comunicación de la Gobernación.

Muchos de estos perfiles presentan características similares: nombres en idiomas asiáticos, cuentas sin actividad real, sin interacciones orgánicas y creadas únicamente para intervenir de manera masiva en publicaciones específicas.

“Este tipo de acciones no corresponden a una crítica genuina ni a una conversación auténtica dentro de la comunidad digital; por el contrario, evidencian una estrategia deliberada orientada a manipular la percepción pública y a empañar, de manera vil y malintencionada, el trabajo que se viene realizando con transparencia y compromiso”, destacó la entidad.

Finalmente, la Gobernación hizo un llamado a la comunidad y a las plataformas digitales para que se investigue este tipo de comportamientos coordinados.

El episodio recuerda lo ocurrido con las redes sociales de la excandidata presidencial Vicky Dávila, quien también denunció un ataque de bodegas para “inundar” de reacciones de “Me divierte” su cuenta personal de Facebook.