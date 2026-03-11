Formación académica y bienestar estudiantil, Unicartagena entrega obras en tres campus

En una jornada que recorrió tres de sus campus en la ciudad, la Universidad de Cartagena entregó nuevos espacios académicos, de investigación y bienestar para su comunidad universitaria destinados al fortalecimiento de la formación profesional y el mejoramiento de la infraestructura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El recorrido institucional, liderado por el rector William Malkún Castillejo, incluyó la Facultad de Enfermería, en el Campus de Zaragocilla, la Facultad de Ciencias Económicas, en el Campus Piedra de Bolívar, y el Claustro San Agustín, sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación.

Malkún Castillejo destacó la importancia de seguir consolidando espacios que fortalezcan la formación de los futuros profesionales de la institución: “Esta inversión representa el compromiso de la Universidad de Cartagena con la calidad académica y con la formación de profesionales. Además hacen parte del cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración con las unidades académicas y con la comunidad estudiantil,” señaló.

Por su parte, el vicerrector administrativo, José Ángel Villanueva Llerena, manifestó que el desarrollo de las obras se logró gracias a la destinación de recursos propios de la institución, destacando que la materialización de este proyecto no depende de fuentes externas, sino de una gestión administrativa responsable y del compromiso de la Universidad con el fortalecimiento de su infraestructura y de las condiciones para la vida académica. “Esperamos que este esfuerzo institucional, que amerita grandes inversiones, sea para el gozo y la satisfacción de toda nuestra comunidad universitaria. Esta es la universidad que hemos soñado y, desde luego, esta es la universidad que nos merecemos”, expresó.

Un centro para fortalecer la formación clínica en Enfermería

La primera parada del recorrido fue la Facultad de Enfermería, donde se realizó la entrega oficial del Centro de Simulación Manuela Abad, un espacio académico especializado que permitirá fortalecer la formación práctica de los estudiantes mediante escenarios clínicos simulados.

Este centro representa la evolución de lo que anteriormente funcionaba como un laboratorio de simulación, elevando su nivel académico y tecnológico para ofrecer mejores condiciones de aprendizaje. Entre sus recursos se incluyen maniquíes clínicos, salas de hospitalización simulada y pacientes de simulación gestantes y neonatos, herramientas que permiten recrear situaciones reales del ejercicio profesional en un entorno seguro.

Gracias a estas condiciones, los estudiantes podrán desarrollar prácticas clínicas simuladas antes de enfrentarse a contextos hospitalarios reales, fortaleciendo sus competencias profesionales y la toma de decisiones en escenarios de atención en salud.

La decana de la Facultad de Enfermería, Zuleima Cogollo Milanés, explicó que los centros de simulación constituyen una herramienta clave en la formación de los profesionales de la salud, “toda vez que cada día los centros de práctica o las instituciones hospitalarias reducen el número de estudiantes que pueden recibir. Algunos estudiantes están en el espacio real mientras que otros están en este espacio simulado para luego intercambiar, pero no es detrimento, sino al contrario, ganan habilidades que son claves para su desempeño profesional.”

En el mismo campus también se entregaron nuevos espacios de bienestar estudiantil, que incluyen zonas de descanso y áreas comunes destinadas al encuentro y la vida universitaria. Estos fueron remodelados, dotados con nuevo mobiliario y climatizados para ofrecer mejores condiciones a los estudiantes.

Investigación y el trabajo académico en Ciencias Económicas

El recorrido continuó en el Campus Piedra de Bolívar, donde se realizó la entrega de nuevos espacios en la Facultad de Ciencias Económicas destinados a fortalecer las labores de docencia e investigación.

Las obras incluyeron la adecuación de oficinas, salas de trabajo y áreas comunes destinadas al fortalecimiento de la docencia y la investigación. Estos espacios fueron habilitados en sus respectivos edificios para docentes e investigadores del programa de Contaduría Pública, el Departamento de Investigaciones de Ciencias Económicas y el grupo de investigación en Innovación en Desarrollo Agroindustrial y Agropecuario.

Un centro documental para fortalecer la memoria académica

La jornada concluyó en el Claustro San Agustín, donde se llevó a cabo la entrega de la Unidad de Gestión de Información “Esther Pérez de Alvear”, un centro documental creado para apoyar el trabajo académico de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, ofreciendo material de apoyo para la investigación y los procesos de consulta académica en programas como Trabajo Social, Comunicación Social y otras áreas de la facultad.

La unidad lleva el nombre de la docente Esther Pérez de Alvear como reconocimiento a sus aportes al programa de Trabajo Social y a su trayectoria en la investigación académica.

Con estas entregas, la Universidad de Cartagena continúa apostándole al fortalecimiento de la formación académica, la investigación y el bienestar estudiantil, mediante la creación y adecuación de espacios que contribuyan al desarrollo del conocimiento y al crecimiento de su comunidad educativa.