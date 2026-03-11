En Bolívar, ‘Chucky’ fue detenido por presunto tráfico de estupefacientes

En una nueva acción contra el tráfico local de estupefacientes, uniformados de la Policía lograron la captura de Wilmer Javier Bravo Galván, de 38 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de “Chucky”, quien fue sorprendido cuando, al parecer, comercializaba sustancias alucinógenas en plena vía pública.

El procedimiento policial se registró en la calle 13 con carrera 9, barrio Maracaná, donde los uniformados observaron a un ciudadano en actitud sospechosa. Al practicarle un registro personal, le hallaron en su poder dosis de cocaína, por lo que fue capturado de inmediato por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, alias “Chucky” no es un desconocido para la justicia. En su historial registra 19 anotaciones judiciales: 10 por estupefacientes, cinco por hurto, tres por porte ilegal de armas de fuego y una por daño en bien ajeno.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder nuevamente ante la justicia.

“Seguimos intensificando los operativos contra el microtráfico en los barrios del departamento. No vamos a bajar la guardia frente a quienes pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Una vez más, alias “Chucky” vuelve al banquillo de los acusados, mientras las autoridades reiteran su compromiso de continuar golpeando las redes de distribución de drogas en el departamento.