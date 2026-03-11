El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el futuro de Nacional y su entrenador Diego Arias.
¿Ganar la liga, será suficiente para Nacional? El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el comunicado del ministro de deportes de Irán, que hace pensar que esa nación no irá al Mundial. César dijo: “La FIFA en su reglamento tiene tres opciones para reemplazar a Irán en el Mundial. La primera es que ese cupo le corresponde a Asia. La segunda es un reemplazante por Ranking FIFA. Y el tercero sería dejar el cupo vacante”. Sobre el tema Steven agregó: “Por favor no metan a Venezuela en ese baile, porque eso no va a pasar. Están esperando Iraq y Emiratos Árabes, aunque estos países también están involucrados en el conflicto”.
