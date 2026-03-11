Hable con elPrograma

El Pulso del Fútbol analiza el futuro de Nacional y su entrenador Diego Arias.

Alfredo Morelos celebra su gol ante el Junior / Colprensa.

¿Ganar la liga, será suficiente para Nacional? El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2026

¿Ganar la liga, será suficiente para Nacional? El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el comunicado del ministro de deportes de Irán, que hace pensar que esa nación no irá al Mundial. César dijo: “La FIFA en su reglamento tiene tres opciones para reemplazar a Irán en el Mundial. La primera es que ese cupo le corresponde a Asia. La segunda es un reemplazante por Ranking FIFA. Y el tercero sería dejar el cupo vacante”. Sobre el tema Steven agregó: “Por favor no metan a Venezuela en ese baile, porque eso no va a pasar. Están esperando Iraq y Emiratos Árabes, aunque estos países también están involucrados en el conflicto”.

No olvide escuchar el programa.

