El Pulso del Fútbol, 11 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el comunicado del ministro de deportes de Irán, que hace pensar que esa nación no irá al Mundial. César dijo: “La FIFA en su reglamento tiene tres opciones para reemplazar a Irán en el Mundial. La primera es que ese cupo le corresponde a Asia. La segunda es un reemplazante por Ranking FIFA. Y el tercero sería dejar el cupo vacante”. Sobre el tema Steven agregó: “Por favor no metan a Venezuela en ese baile, porque eso no va a pasar. Están esperando Iraq y Emiratos Árabes, aunque estos países también están involucrados en el conflicto”.

