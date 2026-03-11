Ejército asegura que enviará alimentos a la región del Catatumbo

Cúcuta

El Ejercito Nacional empezó a coordinar el envío de alimentos ala región del Catatumbo, reclamados por unidades militares que están en operaciones al norte del departamento.

A través de uno de sus voceros se explicó que la demora se ha generado por factores climatológicos que no han permitido el ingreso de aeronaves con alimentos a la zona.

Se advirtió que en la actualidad existen algunas raciones pero se reconoce que hacen falta otras que son el complemento de la alimentación.

Así mismo se advirtió que “el clima ha incidido para coordinar los vuelos a la zona y prima la integridad de la misión por el riesgo que representa hace run desplazamiento en condiciones adversas”.

La situación más compleja se presenta en el municipio de San Calixto, en la región del Catatumbo.