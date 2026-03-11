Deslizamiento provoca cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia

Medellín, Antioquia

Un deslizamiento de tierra y caída de rocas provocó un cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa, en el sector Remolinos, Antioquia, informó el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Tras registrarse la emergencia, la entidad desplegó maquinaria y personal operativo para atender la situación y restablecer la movilidad en este corredor vial.

Maquinaria trabaja en la remoción del material

Para las labores de limpieza y recuperación de la vía se emplea una excavadora Caterpillar 320 y dos volquetas con capacidad de 17 metros cúbicos, equipos que están siendo utilizados para retirar el material que cayó sobre la calzada.

Según el reporte de Invías, el equipo técnico logró habilitar paso controlado a un carril, mientras continúan los trabajos de remoción de rocas y limpieza en el sector.

Movilidad podría normalizarse en la noche

La entidad estima que la movilidad podría restablecerse completamente en las primeras horas de este miércoles, 11 de marzo, dependiendo de las condiciones climáticas y del avance de las labores en la zona afectada.

Recomendaciones para los conductores

El Ministerio de Transporte y el Invías recomendaron a los usuarios transitar con precaución y atender las indicaciones del personal en la vía, además de mantenerse informados sobre el estado de las carreteras a través de los canales oficiales.

Los ciudadanos pueden consultar la información actualizada en la línea #767 o en el portal web www.invias.gov.co.