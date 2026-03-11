Desbordamiento de una quebrada inundó por lo menos cinco barrios en Melgar, Tolima

Tolima

Las intensas lluvias registradas en la madrugada de este miércoles 11 de marzo provocaron el aumento del caudal y el posterior desbordamiento de la quebrada La Melgara, en el municipio de Melgar, Tolima. Como saldo preliminar, se reportan inundaciones en viviendas de por lo menos cinco barrios del municipio.

De acuerdo con el alcalde de Melgar, Francisco Bermúdez, la quebrada se desbordó en dos puntos críticos: el puente de la calle Quinta con avenida Rojas Pinilla, contiguo a la plaza de mercado en el barrio Sicomoro, y en el sector de Pijaos.

“Ya estamos con todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual se establecieron todas las estrategias para poder mitigar los temas de movilidad. Ya arrancó el personal de bomberos, el personal de infraestructura y unas cuadrillas de Empumelgar. Vamos a iniciar el censo de las familias damnificadas, pero afortunadamente no hubo afectación de vidas humanas”, manifestó el mandatario.

Por ahora, los reportes preliminares señalan que los barrios o sectores más afectados son La Alameda, Colinas, Sicomoro, Yajaira, Acapulco y La Gallera. Sin embargo, aún está por establecerse el número exacto de familias afectadas por el desbordamiento de la quebrada, cuyas aguas ingresaron a cientos de viviendas.

Se espera que en las próximas horas disminuya el nivel del agua en los barrios del municipio y que los organismos de socorro, junto con las autoridades locales, comiencen la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

A propósito, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquin, reveló que las precipitaciones en el departamento aumentaron en un 64 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, la temporada invernal se extenderá hasta mayo del presente año.