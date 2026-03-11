“Hay que reconocer el afianzamiento de la izquierda en todo el país”: Rodrigo Lara

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Decisión muy responsable con el país: Rodrigo Lara por fórmula vicepresidencial de de la Espriella

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Rodrigo Lara, excandidato a la Alcaldía de Bogotá en el 2023, se refirió a los resultados de las elecciones legislativas y al escenario que enfrenta la derecha de cara a la primera vuelta presidencial.

Durante la conversación, Lara calificó como acertada la decisión de elegir al exministro José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, al considerar que envía un mensaje de “responsabilidad fiscal y de confianza a los mercados”.

Además, destacó la experiencia técnica del exministro de Hacienda y su capacidad de concertación, al tiempo que advirtió que el próximo gobierno deberá enfrentar retos complejos como el ajuste del gasto público y el manejo de la deuda.

Sobre los resultados electorales, Lara sostuvo que la izquierda fue la gran vencedora en los comicios legislativos, al consolidar una votación significativa en Senado y Cámara. Según explicó, este panorama “obliga a los sectores de centro y derecha a reconocer el momento político y a construir eventuales entendimientos”.

Finalmente, señaló que, pese a los buenos resultados de otras campañas en consultas interpartidistas, el verdadero desafío será articular una estrategia común frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la contienda presidencial.

