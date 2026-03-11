Crecimiento del Clan del Golfo en Magdalena es de más del 600%: la alerta de la gobernadora Guerra

Crecimiento de Clan del Golfo en Magdalena es de más del 600%: la alerta de la gobernadora Guerra

Una grave situación de orden público se registra en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en zona rural del municipio de Aracataca, donde enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo han dejado al menos tres personas muertas y diez más heridas, entre ellas integrantes del pueblo indígena arhuaco. La situación ha generado preocupación por el riesgo que enfrentan las comunidades que habitan esta zona del macizo montañoso.

Ante estos hechos, Caracol Radio conoció detalles de las acciones que se vienen adelantando para proteger a la población civil. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, explicó que desde la administración departamental se han realizado Consejos de Seguridad y sesiones de Comité de Justicia Transicional para analizar la situación y coordinar medidas urgentes con la Fuerza Pública.

“Los enfrentamientos entre los dos grupos armados llevan más de dos semanas, pero se intensificaron desde el día viernes, lo que nos llevó a hacer los respectivos Consejos de Seguridad y el Comité de Justicia Transicional. De manera articulada con el Ejército se tomó la decisión de hacer un rescate humanitario”, detalló la mandataria, al referirse a la operación que permitió evacuar a varios indígenas que permanecían atrapados en medio del conflicto.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, un total de ocho adultos y cinco niños fueron evacuados de la zona afectada y trasladados para recibir atención médica. Uno de los menores será intervenido quirúrgicamente debido a lesiones en los brazos y el abdomen. Mientras tanto, las autoridades esperan el reporte oficial sobre posibles cuerpos en la zona, mientras tropas del Ejército Nacional de Colombia avanzan hacia la comunidad de Serankua para evitar que la población indígena sea utilizada como escudo en medio de los combates.

La gobernadora también advirtió sobre el crecimiento de la presencia armada en el departamento, señalando que el Clan del Golfo ha tenido una expansión significativa en los últimos años, lo que ha intensificado las disputas territoriales con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en al menos cuatro municipios del Magdalena. “El Ejército está interviniendo y estamos trabajando de la mano con ellos, pero necesitamos que el Ministerio de Defensa se articule mejor y apoye al departamento para evitar que en unos años esta zona se convierta en un territorio rojo”, puntualizó la mandataria departamental.





Escuche la entrevista completa a continuación:

