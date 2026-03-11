Con concierto de bienvenida, el Conservatorio del Huila inicia calendario académico 2026

Arcesio Bermúdez, gerente de la Corporación Banda Sinfónica del Huila, destacó el inicio del calendario académico 2026 del Conservatorio de Música y Canto del Huila con un concierto de bienvenida para estudiantes y familias.

Con un concierto especial protagonizado por estudiantes y docentes, el Conservatorio de Música y Canto del Huila dio inicio oficial al calendario académico 2026, en un evento que reunió a alumnos, padres de familia y comunidad académica.

El gerente de la Corporación Banda Sinfónica del Huila, Arcesio Bermúdez, explicó que este encuentro musical busca dar la bienvenida a los estudiantes y mostrar el trabajo artístico que se desarrolla dentro de la institución.

“Estamos haciendo un concierto de bienvenida para toda la población estudiantil y para los padres de familia. En el escenario presentamos a nuestros alumnos y también a nuestros maestros mostrando lo que se enseña aquí, música y formación artística”, señaló Bermúdez a Caracol Radio.

Actualmente, el conservatorio cuenta con cerca de 615 estudiantes en los niveles básico y técnico, además de alrededor de 90 jóvenes vinculados a procesos de formación en comunas de la ciudad, provenientes en su mayoría de sectores vulnerables. En total, cerca de 700 personas se benefician de los programas formativos.

La institución ofrece formación musical desde los cinco años de edad, iniciando con el nivel infantil, seguido del juvenil y posteriormente el nivel técnico para mayores de 18 años. También se cuenta con cursos de extensión abiertos a adultos o personas que desean acercarse a la música.

Entre los instrumentos con mayor demanda se encuentran el piano, con cerca de 150 estudiantes; la guitarra, incluyendo guitarra eléctrica; el violín, la percusión y la técnica vocal. No obstante, el conservatorio también ofrece formación en instrumentos de viento, cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas y acordeón, entre otros.

El conservatorio, que depende del Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Cultura del Huila, cuenta con una inversión anual superior a los 1.300 millones de pesos destinados a la formación académica.

Además, Bermúdez destacó que los estudiantes tienen oportunidades permanentes para presentarse en escenarios y fortalecer su proceso artístico mediante festivales y eventos como el Festival de Piano, el Festival de Música Andina y la Semana del Violín, actividades que también incluyen invitados nacionales.

La institución, que se acerca a los 80 años de funcionamiento, continúa consolidándose como uno de los principales semilleros de talento musical del Huila, con egresados que han logrado ingresar a universidades y proyectarse en escenarios nacionales e internacionales.