¿Cómo quedaron los colombianos en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático?

Etapa aburrida y sin cambios en casi 210 kilómetros, solo hasta que llegó el momento del embalaje y esa tensión de los equipos involucrados, tuvo algo de emoción. La tercera fracción de la Tirreno-Adriático fue para los hombres de la velocidad y terminó con una sorpresa del Decathlon.

Empezó en Cortona y los 221 kilómetros se cumplieron en Magliano de’ Marsi. Sin sobresaltos durante la mayor parte de la jornada y con la lluvia como acompañante en varios tramos, los ciclistas tomaron con algo de calma el recorrido, tal vez, pensando en la fracción de este jueves 12 de marzo.

En el sprint, el más rápido y el más inteligente para ubicarse fue el danés Tobias Lund Andresen que sorprendió a todos los favoritos. El pedalista del Decathlon venció a Arnaud de Lie y a Jasper Philipsen que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Pero también estuvo por encima de Paul Magnier, Sam Welsford y del mismo Jonathan Milan, que cruzó la meta en el séptimo lugar. El mejor colombiano fue Fernando Gaviria del Caja Rural, que intentó meterse en el embalaje pero al final desistió para terminar en el puesto 14.

¿Cómo le fue a los otros colombianos en la Tirreno-Adriático?

Nairo Quintana fue el segundo colombiano mejor ubicado, el corredor del Movistar Team llegó en el puesto 72, por su parte, Brandon Rivera del Ineos terminó en la ubicación número 92.

Finalmente, Santiago Buitrago ocupó el puesto 101, todos con el mismo tiempo de Andresen. En la general, el líder sigue siendo el mexicano del UAE Team Emirates, Isaac del Toro.

En esta clasificación, el mejor colombiano es Buitrago en el décimo lugar a 38 segundos. Nairo es 61 a 2 minutos y 38 segundos, rivera es 126 a 6:18 y Gaviria es 150 a 9:41.

¿Cómo será la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático?

La cuarta etapa de la Tirreno-Adriático saldrá de Tagliacozzo y terminará en Martinsicuro y tendrá un recorrido de 213 kilómetros. Además, cuatro premios de montaña.

Será una fracción larga y desgastante con uno de los puertos fuera de categoría en el kilómetro 101 de 12.9 kilómetros en el Valco de Capannelle.