La revista TIME nombró a los “arquitectos de la IA” como personalidad del año, ¿quiénes son?

La revista Time nombró como personalidad del año a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)”, por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Jensen Huang, de Nvidia, Sam Altman, de Open AI y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que “han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida”, señaló la revista estadounidense.

“Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares”, añadió Time.

La revista representó en una de sus portadas a ocho empresarios del rubro sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, en una ilustración que recrea una icónica fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

¿Qué figuras aparecen en la portada?

Los empresarios que se encuentran en la imagen son:

Mark Zuckerberg , fundador de Facebook y jefe de Meta.

, fundador de Facebook y jefe de Meta. Lisa Su , de la empresa de semiconductores AMD.

, de la empresa de semiconductores AMD. Elon Musk , de xAI.

, de xAI. Jensen Huang , de Nvidia.

, de Nvidia. Sam Altman , de OpenAI.

, de OpenAI. Demis Hassabis , de la división de IA de Google, DeepMind.

, de la división de IA de Google, DeepMind. Dario Amodei de Anthropic.

de Anthropic. Fei-Fei Li, considerada la “madrina” de la IA

Esta a distinción, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o que cuentan con el apoyo de la revista.