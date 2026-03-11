Capturan en La Plata a presunto extorsionista que se hacía pasar por integrante de grupo armado

El presunto extorsionista fue capturado en flagrancia en La Plata cuando recibía tres millones de pesos exigidos a un comerciante.

Un hombre señalado de extorsionar a un comerciante fue capturado en flagrancia en el municipio de La Plata, Huila, durante una operación adelantada por el Gaula de la Policía, el Gaula Militar Huila y la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento se desarrolló en zona urbana del municipio, sobre la avenida Libertadores, luego de que la víctima denunciara que venía siendo objeto de intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp y panfletos digitales, en los que los delincuentes se identificaban como integrantes de un grupo armado organizado residual.

Según las autoridades, el capturado exigía al comerciante el pago de tres millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad ni afectar su actividad comercial.

Tras la denuncia, los investigadores activaron el protocolo de atención a víctimas y diseñaron un plan antiextorsión que permitió realizar una entrega controlada del dinero, momento en el que fue capturado el presunto responsable.

Las investigaciones también establecieron que el detenido suplantaba pertenecer a la subestructura “Frente Gaitán Gutiérrez” del Bloque Jorge Suárez Briceño, con el fin de generar temor y presionar a la víctima para obtener beneficios económicos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier caso de extorsión a las líneas 165 del Gaula de la Policía y 147 del Gaula Militar, disponibles las 24 horas, recordando que la denuncia es clave para combatir este delito.