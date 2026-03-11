Ataque sicarial en La Candelaria deja un muerto y dos heridos: la víctima fue identificada

La tranquilidad de la madrugada de este martes 10 de marzo se vio interrumpida por detonaciones de arma de fuego en el barrio La Candelaria. En un hecho violento registrado en el sector conocido como el callejón Carrillo, fue asesinado un hombre identificado como William de Arco Zúñiga, de 52 años.

Según el reporte oficial, el ataque ocurrió a las 00:15 a.m. cuando De Arco Zúñiga, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios, se encontraba en vía pública. Testigos del sector relataron a las autoridades que un sujeto armado llegó al lugar disparando, aparentemente, contra otra persona que se encontraba en el sitio, impactando fatalmente al hoy occiso.

Heridos en el lugar

En medio de la confusión y los disparos, otras dos personas que estaban cerca resultaron heridas. Los lesionados, quienes recibieron impactos en un brazo y una pierna respectivamente, fueron auxiliados de inmediato y trasladados a un centro asistencial cercano, donde permanecen bajo valoración médica y fuera de peligro inminente.

Por su parte, William de Arco fue llevado de urgencia a un hospital local, pero pese a los esfuerzos de los galenos, falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de la herida.

Investigación en curso

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se desplazaron hasta el lugar de los hechos y el centro hospitalario para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar material probatorio que permita identificar al responsable.

Hasta el momento, las autoridades manejan como hipótesis preliminar un ataque dirigido contra un tercero en el que la víctima fatal habría quedado atrapada, aunque no se descartan otras líneas de investigación. La Policía Metropolitana de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a esclarecer este nuevo hecho de sangre que enluta a la comunidad de La Candelaria.