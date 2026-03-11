Ataque con dron dejó un menor herido en Mondomo- Cauca: ¿Qué dijo el director de la policía?

Desde Cartagena el Director de la Policía Nacional, General William Rincón, se refirió al ataque con dron ocurrido en Mondomo- Cauca, jurisdicción de Santander de Quilichao, y aseguró que trabajan en identificar a los responsables.

El alto oficial destacó que no permitirán atentados contra la infraestructura y la población civil, y que hay intensos operativos para impedir el accionar de este tipo de elementos.

“Por supuesto nuestras autoridades, nuestra policía, nuestro ejército, están actuando. No vamos a permitir que estos grupos criminales ingresen a las poblaciones a hacer daño, no vamos a permitir que estos sujetos sigan haciéndole daño no solo no solamente a la policía, sino también a las alcaldías y a la propia comunidad. Allí estamos preparados, hemos dejado un refuerzo de policía hace más de dos meses”, declaró Rincón.

Así mismo, destacó que trabajan en la adquisición de una nueva tecnología antidrones, según él, porque los grupos armados están adquiriendo con mucha rapidez aeronaves no tripuladas de última generación.