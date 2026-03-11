Amenazan a dirigentes y candidatos electos del Pacto Histórico en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

El movimiento político Pacto Histórico en Norte de Santander denunció públicamente haber recibido graves amenazas de muerte contra varios de sus dirigentes y candidatos electos, presuntamente provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

A través de un comunicado, la colectividad alertó que incluso se habría dado un plazo de 48 horas para que abandonen el territorio.

De acuerdo con el documento, entre las personas mencionadas en las intimidaciones se encuentra el senador electo Martín Alonso Caicedo Carabalí, así como los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento Jaime Gómez, Liliana Barragán, Laura Amaya, Luis Alberto García y Andrés Obando.

También se mencionan dirigentes del equipo político como Rafael Romero, presidente departamental de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico, y Manuel Hernández, gerente de campaña.

Según la denuncia pública, el mensaje amenazante advierte que los integrantes de ese movimiento político estarían plenamente identificados.

En el comunicado se cita textualmente parte del contenido recibido: “Guerrillero del pacto los tenemos identificados, no permitiremos que en NDS exista insurgencia. Sabemos quiénes son sus líderes y cómo operan. Tienen 48 horas, vamos por sus cabezas muertas. ATT AGC”.

Ante esta situación, el Pacto Histórico aseguró que la amenaza pone en riesgo la vida de sus integrantes y de quienes participaron en la reciente contienda electoral en el departamento.

En el documento, la colectividad hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que adopten medidas de protección.

“Llamamos a las autoridades nacionales, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Fiscalía, a la UNP y demás organismos estatales (…) para que se nos brinde protección inmediata y se nos garantice el elemental derecho a la vida”, señala el comunicado.

Los dirigentes del movimiento también pidieron acompañamiento de organismos de control y de defensa de derechos humanos, entre ellos la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, con el fin de que se verifique la situación de seguridad que enfrentan varios de sus integrantes tras las elecciones.