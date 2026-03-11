Alcaldía Mayor de Cartagena invita a visitar la exposición artesanal en Casa Bolívar

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y en articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y el Consejo de Artesanos de la ciudad, invita a todos los cartageneros y visitantes a conocer la exposición artesanal que se realiza en la Casa Bolívar, un espacio abierto para resaltar el talento, la tradición y los saberes de nuestros artesanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La muestra, con entrada libre, estará disponible hasta el 31 de marzo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y reúne variedad de piezas elaboradas a mano que reflejan la identidad cultural de la ciudad y el trabajo dedicado de hombres y mujeres que mantienen vivos los oficios tradicionales.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, expresó: “Invitamos a todos los cartageneros a acercarse a Casa Bolívar y apoyar a nuestros artesanos. Comprar una pieza artesanal es reconocer el esfuerzo, la historia y el talento que hay detrás de cada creación, y también es fortalecer nuestra economía local”.

30 artesanos que estarán rotando su participación en la feria, serán los encargados de ofrecer sus variados productos elaborados con diferentes técnicas ancestrales.

La administración distrital continúa visibilizando y fortaleciendo los espacios de circulación para el sector artístico y cultural de la ciudad.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó la importancia de estos espacios: “Desde el IPCC seguimos aportando a la visibilización y comercialización del trabajo de nuestros artesanos. Con esta exposición fortalecemos el reconocimiento de su labor y promovemos el respaldo de la ciudadanía a un sector fundamental para nuestra cultura y economía”.

“Casa Bolívar es un espacio vivo para el encuentro con la memoria, la creación y los saberes de nuestro territorio. Abrir sus puertas a esta exposición artesanal es reconocer que en cada pieza hecha a mano habita una historia, una herencia y una forma de entender el mundo. Para nosotros es fundamental que la casa sea también un escenario donde los artesanos de Cartagena puedan mostrar su talento y dialogar con la ciudadanía y los visitantes”, manifestó Rosmery Armenteros Herrera, Gestora Cultural de Casa Bolívar.