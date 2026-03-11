99 mil desplazados tiene la región del Catatumbo

Cúcuta

Un nuevo reporte de las autoridades del departamento de Norte de Santander sobre la violencia en el Catatumbo deja más de 99.505 desplazados.

La guerra en la zona norte del departamento entre ilegales ha dejado durante casi quince meses 171 homicidios dentro de la disputa territorial que mantienen el ELN y las disidencias armadas a través del frente 33 de las farc.

Así mismo, se advierte en el informe que cerca de 200 integrantes de esos grupos armados se han entregado a las autoridades de manera voluntaria.

En la respuesta que ha generado la fuerza pública por los hechos de violencia que van en aumento ochenta de ellos han resultado heridos, entre militares y policías.

En la actualidad 67 civiles han resultado lesionados y 145 personas aún permanece en albergues temporales recibiendo atención humanitaria.

La Gobernación de Norte de Santander junto a otras entidades que acompañan el proceso de asistencia han entregado 353 mil toneladas de alimentos y otras ayudas.