Protección Costera de Cartagena alcanza el 12,5% de ejecución en Castillogrande y el Centro

Cartagena decidió no esperar a que el mar siguiera avanzando. Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, el Distrito ejecuta el plan Defensa Costera 2050, una intervención estructural sin precedentes que recuperará y reforzará 6,2 kilómetros del borde costero en los frentes de la Avenida Santander (1,3 km), El Cabrero – Marbella (3,8 km) y Castillogrande (1,2 km).

El proyecto ya registra un avance general del 12,5 % y genera 50 empleos directos, activando frentes de obra que hoy trabajan en el mantenimiento, reposición y conformación de material pétreo para garantizar la estabilidad de las estructuras marítimas que protegen la ciudad.

En el frente la Av. Santander se han colocado 8.127,85 metros cúbicos de piedra, permitiendo intervenir aproximadamente 300 metros lineales del litoral. Allí se desarrollan labores técnicas de reposición y estabilización que fortalecen la defensa costera existente, aumentando su capacidad para disipar la energía del oleaje y reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos.

Por su lado, en Castillogrande, uno de los puntos más sensibles del litoral cartagenero, ya fue ejecutado el 100 % del espolón 1, de un total de 10 contemplados en este frente. Para su intervención se utilizaron 1.510 metros cúbicos de piedra, consolidando el primer logro dentro del reforzamiento integral en este sector, importante para proteger la malla vial, el espacio público y las zonas residenciales cercanas.

De igual manera, el frente El Cabrero-Marbella, que concentra 3,8 kilómetros de intervención, entrará próximamente en fase activa como parte del cronograma de ejecución, ampliando el alcance de una obra que no solo responde a la emergencia actual derivada del reciente frente frío que causó graves afectaciones al borde costero de la ciudad, sino que proyecta la protección de Cartagena hacia las próximas décadas.

“Estamos resolviendo el problema”: alcalde Dumek Turbay

El alcalde Dumek Turbay Paz ha sido enfático en que esta no es una intervención menor ni una solución transitoria. “El cambio climático no se debate, se enfrenta. Cartagena no puede quedarse de brazos cruzados mientras el mar avanza. Estamos ejecutando una defensa moderna, técnica y responsable que protege vidas, infraestructura, turismo y economía”, señaló el mandatario de los cartageneros.

Y añadió: “Así como nuestros antepasados levantaron murallas para defender la ciudad, hoy levantamos una defensa costera del siglo XXI. No es maquillaje, es ingeniería real. Esto no es discurso, es una obra en ejecución”.

Defensa Costera 2050 forma parte del plan estratégico de obras que lidera la Alcaldía Mayor de Cartagena, el cual combina infraestructura, gestión del riesgo y adaptación climática con visión de largo plazo. El proyecto contempla la intervención y reforzamiento de estructuras existentes, garantizando su estabilidad y funcionalidad frente al aumento del nivel del mar y los fenómenos recurrentes de mar de leva.

Cada metro lineal intervenido representa una acción concreta para reducir la erosión, proteger la infraestructura crítica y fortalecer la resiliencia de la ciudad. Cartagena no está reaccionando tarde: está actuando con planificación, soporte técnico y determinación. Defensa Costera 2050 no es solo un proyecto; es la decisión histórica de blindar el futuro de la ciudad frente al mar.