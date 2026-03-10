PRIMICIA| Este es el tercer proceso contra el condenado narcoparamilitar alias ‘ojitos azules’

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia una nueva resolución de acusación en contra del condenado narcoparamilitar Darío Alberto Laino Escopetta

Según un oficio de la Fiscalía General de la Nación alias ‘ojitos azules’ enfrentará un tercer proceso por varios hechos criminales ocurridos antes de 2004.

“Resuelve proferir resolución de acusación en contra del señor Darío Alberto Laino Escopetta por el delito de concierto para delinquir agravado, bajo la modalidad de financiar, promover y dirigir grupos al margen de la ley, en grado de presunta autoría en concurso heterogéneo con el delito de homicidio agravado por colocar a las víctimas en condición de indefensión, en concurso homogéneo y sucesivo, en el grado de presunto coautor, provisionalmente imputado”, se lee en el oficio de Caracol Radio.

Las condenas que pesan contra alias ‘ojitos azules’

El 14 de julio de 2022, el juzgado décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Laino Escopetta también conocido como alias ‘M1′, ‘JM’, ‘José Miguel’ y ‘ojitos azules’ a 390 meses de prisión, es decir, 32 años y 5 meses de prisión.

Esto tras hallarlo responsable del asesinato de Manuel Santiago Pájaro Peinado, tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Barranquilla.

La otra condena se conoció la semana pasada en el Reporte Coronell de Caracol Radio.

El Tribunal Superior de Barranquilla condenó al empresario Darío Laíno Escopetta a 30 años de prisión por los homicidios del abogado Neftalí Romero y su escolta Adalberto Santamaría, personas protegidas que fueron acribilladas por pistoleros el 12 de mayo de 2001, hace 25 años.

El condenado es un conocido empresario y socio de exclusivos clubes sociales de Barranquilla. Se llama Darío Alberto Laino Scopetta, pero muchos lo conocen por su apodo “Ojos Azules”, o por sus alias JM o M1.

Ha sido propietario de extensas haciendas, entre ellas Patio Largo y la España, también socio controlante de Agro Inversiones Laíno y de la compañía de blindaje de carros Blinco de Barranquilla.

Las investigaciones señalan que buena parte de su fortuna provenía de ser el operador financiero de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Salvatore Mancuso declaró ante la justicia que el empresario Laino Escopetta, Jorge 40 y él, viajaron juntos a Estados Unidos para comprar en el mercado negro armas para dotar a los paramilitares.