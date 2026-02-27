Condenado empresario Darío Laíno Scopetta por doble homicidio
Tribunal sentencia a 30 años de cárcel y ordena captura de hacendado y dueño de blindadora en Barranquilla

El Tribunal Superior de Barranquilla condenó al empresario Darío Laíno Scopetta a 30 años de prisión por los homicidios del abogado Neftalí Romero y su escolta Adalberto Santamaría, personas protegidas que fueron acribilladas por pistoleros el 12 de mayo de 2001, hace 25 años.
El condenado es un conocido empresario y socio de exclusivos clubes sociales de Barranquilla. Se llama Darío Alberto Laino Scopetta, pero muchos lo conocen por su apodo “Ojos Azules”, o por sus alias JM o M1.
Ha sido propietario de extensas haciendas, entre ellas Patio Largo y la España, también socio controlante de Agro Inversiones Laíno y de la compañía de blindaje de carros Blinco de Barranquilla.
Las investigaciones señalan que buena parte de su fortuna provenía de ser el operador financiero de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Salvatore Mancuso declaró ante la justicia que el empresario Laino Scopetta, Jorge 40 y él, viajaron juntos a Estados Unidos para comprar en el mercado negro armas para dotar a los paramilitares.
Por estos antecedentes el empresario Laíno Scopetta ha sido procesado como financiador de esos grupos criminales pero no como miembro orgánico de ellos.
Lo novedoso en la sentencia del Tribunal de Barranquilla consiste en que señala que “Ojos azules” fue el determinador del crimen de estas dos personas. En contra de lo establecido por el juez de primera instancia, el Tribunal dice que el papel del poderoso empresario no se limitaba a los temas financieros sino que era un jefe orgánico de la estructura paramilitar y ordenó crímenes específicos.
Ahora hablemos de las víctimas
Neftalí Romero tenía 39 años y era reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista. Había estudiado derecho después de reintegrarse a la vida civil siete años antes, se dedicaba a denunciar violaciones de derechos humanos y tenía asignado para su protección al escolta Adalberto Santamaría.
El gobierno le había dado un carro Mazda para su movilización y protección, pero el vehículo fallaba mucho.
Romero y Santamaría iban ese sábado a un taller para recoger el carro varado cuando fueron interceptados por dos hombres que se transportaban en una motocicleta roja.
El escolta fue el primer acribillado. Después mataron al indefenso Neftalí Rojas y huyeron haciendo disparos para que nadie los persiguiera.
El juez de primera instancia absolvió a Darío Laino Scopetta diciendo que si bien existían testimonios que lo vinculaban como financiador de los paramilitares, no había evidencias de que fuera comandante o jefe operativo de la organización.
Sin embargo, uno de los sicarios llamado Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, había declarado: “El verdadero comandante de nosotros es Ladino Escopeta alias JM o MI. Él era el propio comandante del frente José Pablo Díaz, por petición de él fue que vino la muerte del señor Neftalí”.
El pistolero también dijo que había recibido presiones para que no mencionara en sus declaraciones al poderoso empresario.
Otros miembros de la organización delincuencial declararon que Laíno Scopetta no solo financiaba las acciones de los paramilitares sino que en varias ocasiones señaló quienes debían ser asesinados.
El Tribunal de Barranquilla al evaluar las evidencias contradijo al juez de primera instancia y estableció que el empresario Darío Laino Scopetta es el autor mediato del doble homicidio, lo condena a 30 años de prisión, libra orden de captura contra él y lo excluye del beneficio de detención domiciliaria.
Como el empresario había sido absuelto en primera instancia tiene derecho a la impugnación especial, conocida como doble conformidad.
Esta condena abre la puerta para que se establezca la responsabilidad de este empresario en otros crímenes, incluyendo el del profesor Gustavo Alexis Silvestri Saade, un miembro de la junta directiva de la empresa Coolechera. Lo mataron porque se opuso a que los paramilitares tomaran el control de la compañía de productos lácteos.
