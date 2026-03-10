Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 15:45

Justicia

Por segunda vez, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de imputación de cargos

La Fiscalía además retiró la solicitud de medida de aseguramiento contra Guerrero.

Juliana Guerrero | Foto: MinInterior

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Por segunda vez en menos de un mes Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de imputación de cargos que haría la Fiscalía General de la Nación, por la presunta falsificación de títulos universitarios con la Fundación Santa Fe.

Igualmente, se conoció en medio de la audiencia que la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria que había radicado ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, desde el pasado 9 de febrero contra Guerrero.

Imputación de cargos contra Juliana Guerrero por presunta falsificación de títulos EN VIVO🔴

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

