Personería de Neiva advierte aumento de adultos mayores que esperan cupo en hogares geriátricos

Funcionarios de la Personería de Neiva realizaron visita de verificación a una adulta mayor para evaluar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos.

La Personería de Neiva realizó una visita de verificación de derechos a una adulta mayor en la ciudad, con el fin de conocer de primera mano las condiciones en las que vive y evaluar posibles situaciones de vulnerabilidad que requieran acompañamiento institucional.

Durante la jornada, funcionarios revisaron aspectos relacionados con su bienestar, entorno familiar y acceso a derechos fundamentales. Este tipo de visitas busca identificar riesgos y, de ser necesario, activar las rutas de atención y articular acciones con las entidades competentes para garantizar la protección de esta población.

En medio de este seguimiento, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, advirtió sobre la creciente problemática de adultos mayores que requieren atención institucional en el municipio.

Según el funcionario, el hogar geriátrico que funciona con recursos de los neivanos tiene una capacidad para 60 personas, cupos que permanecen ocupados de manera permanente y solo se liberan cuando alguno de los residentes fallece.

Actualmente, más de 120 adultos mayores están a la espera de un cupo en hogares de atención. Mientras se define su ingreso, algunos permanecen en hospitales, con vecinos o en centros que ya presentan sobrecupo.

El personero señaló además que la situación se ha incrementado debido a que cada vez más familias manifiestan no tener cómo cuidar a sus padres o abuelos, lo que ha llevado a que algunos sean dejados en clínicas o instituciones de salud.

Frente a posibles casos de abandono, la Personería ha iniciado acciones legales. En lo corrido del año se han presentado alrededor de seis denuncias penales contra familiares que presuntamente habrían incumplido su deber de cuidado, procesos que ahora están en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Desde la entidad se reiteró el llamado a las familias para fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los adultos mayores y evitar situaciones que vulneren sus derechos.