Padre castigó a su hijo tras accidente en piques ilegales en Pitalito

Neiva

Los piques ilegales se han convertido en una práctica recurrente y peligrosa en varios municipios del Huila. En las últimas horas, un video que se volvió viral generó reflexión entre jóvenes y padres de familia, además de reactivar el llamado de las autoridades para frenar estas carreras clandestinas que ya han cobrado la vida de varios jóvenes en el departamento.

El caso ocurrió en Pitalito, en la avenida que conduce hacia la Universidad Surcolombiana (USCO). Según testigos, un joven habría sacado la motocicleta sin permiso de su casa para participar en piques ilegales con varios amigos. Durante la actividad perdió el control del vehículo y terminó accidentado, por lo que comenzó a pedir ayuda a quienes se encontraban en el lugar.

Minutos después llegó su padre, quien al enterarse de lo sucedido reaccionó con molestia. El joven pensó que sería trasladado a un centro asistencial; sin embargo, el hombre lo reprendió con correazos en plena vía pública mientras le reclamaba por haber desobedecido y poner en riesgo su vida. La escena fue grabada por algunos asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales.

El hecho generó discusión entre los presentes, entre jóvenes participantes de los piques y familiares del joven. Entretanto, las autoridades viales y policiales reiteraron que continúan los operativos contra estas prácticas ilegales. Según los reportes oficiales, ya son más de 200 motocicletas inmovilizadas y cerca de 300 comparendos impuestos, en su mayoría a conductores menores de edad que infringieron el Código Nacional de Tránsito.