Nuevos canales habilitados para recibir pagos de Impuesto Predial en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, informa a los contribuyentes que tres nuevos canales fueron habilitados para recibir pagos del Impuesto Predial Unificado (IPU), con el fin de facilitarles el cumplimiento de esta obligación tributaria y el acceso a los descuentos vigentes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Una de las novedades para dinamizar el recaudo del Impuesto Predial es la pasarela de pagos AvalPay Center, que agrupa a clientes del Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular.

De manera presencial, Éxito y Efecty son los nuevos corresponsales bancarios que se suman a las entidades y puntos físicos autorizados. Banco AV Villas, Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Banco GNB Sudameris, Banco Scotiabank Colpatria, Banco Popular, Banco de Occidente y SuperGIROS completan la lista, para un total de 11 canales de recaudo de Impuesto Predial disponibles.

Hacienda recuerda que, desde la renovada Oficina de Impuestos Distritales, ubicada en el Centro Histórico, sector La Matuna, frente a la plazoleta del Joe Arroyo; los contribuyentes también pueden realizar sus pagos en las cuatro ventanillas bancarias disponibles, que corresponden a Banco Davivienda, Banco Popular, Banco Scotiabank Colpatria y Banco de Occidente.

Además, desde la comodidad de sus hogares y desde cualquier lugar del mundo, a través de la página web del Portal Tributario (portaltributario.cartagena.gov.co), los contribuyentes pueden consultar el estado de sus cuentas y pagar sus impuestos usando las opciones “Botón Bancolombia”, “Pago Tarjeta de Crédito” o “Pago PSE”, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Cuatro kioscos digitales

La alianza estratégica entre el Distrito y el Banco de Bogotá permitió la puesta en funcionamiento de cuatro kioscos digitales, para que los ciudadanos paguen el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Los kioscos digitales se ubican en la Oficina de Impuestos Distritales, en el Centro Histórico, sector La Matuna; en las Oficinas de Atención al Contribuyente, en la Plaza de la Aduana (Centro Histórico) y en el Edificio Castellana Real (barrio Los Ángeles); y en AMB Catastro Cartagena, en el barrio Manga. En estos puntos, la atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua.

Los descuentos vigentes

Recuerde que de acuerdo con el Decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025, los máximos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) aplican hasta el primero de abril de 2026, así:

- Predios residenciales: 20 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia de 2025 y anteriores; y 10 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

- Predios no residenciales: 13% de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo por concepto de vigencias 2025 y anteriores; y 7% de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.