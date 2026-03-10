Militares se estan quedando sin abastecimiento en la región del Catatumbo

Cúcuta

Una unidad militar perteneciente al batallón de operaciones terrestres #11 de la Fuerza de Tarea Vulcano estarían en dificultades para el suministro de alimentos en el municipio de San Calixto.

Las autoridades civiles en esa población y algunos de los militares generaron la alerta frente a las dificultades que han tenido que pasar en los últimos días.

Se informó que los soldados que adelantan operaciones de registro y control y quienes vienen liderando una ofensiva contra los grupos ilegales estarían quedándose “cortos” en raciones, lo que obligaría a suspender una de sus comidas para evitar el desabastecimiento.

Se estima que serían más de cien militares los que estarían afrontando esta dura situación en el municipio de San Calixto, en la región del Catatumbo.

El Ejercito Nacional informó desde su oficina de prensa que las dificultades se han presentado por culpa de factores climatológicos que no han permitido el desplazamiento de aeronaves a la zona para proveer los alimentos a las unidades que se encuentran al norte del departamento.