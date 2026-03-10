MAMBO anuncia fondo con el que busca “garantizar su sostenibilidad a largo plazo”

El Museo de Arte Moderno de Bogotá anunció la creación del fondo patrimonial perpetuo ‘MAMBO para siempre’. De acuerdo con el anuncio realizado, dicho programa busca garantizar la sostenibilidad, independencia y capacidad de acción del centro cultural.

“La creación de este fondo responde a una convicción institucional: el pensamiento crítico no puede depender de los vaivenes económicos, ni la memoria cultural queda expuesta a las tormentas políticas”, mencionan.

¿Cuál es la meta financiera del fondo?

El MAMBO aseguró que este fondo tendrá como objetivo utilizar los rendimientos anuales para pagar una gran parte de la operación del museo con independencia de los ciclos de financiación pública y privada.

Asimismo, aclara que el dinero permanecerá intacto y que solo se utilizarán los rendimientos.

La meta de capital que esperan alcanzar es de 5 y 10 millones de dólares.

¿Cómo participar en la creación del fondo?

Aquellas personas que se encuentren interesadas en ayudar en la creación del fondo lo podrán hacer a través de tres distintas modalidades de participación.

Donación de obra: Artistas que deseen contribuir con piezas de su práctica al activo patrimonial del fondo.

Artistas que deseen contribuir con piezas de su práctica al activo patrimonial del fondo. Donación de capital: Personas naturales o jurídicas que deseen aportar recursos financieros al endowment.

Personas naturales o jurídicas que deseen aportar recursos Alianza estratégica: Empresas e instituciones interesadas en vincularse al proyecto de sostenibilidad del museo. El MAMBO PARA SIEMPRE agradece el apoyo de Credicorp Capital, aliado estratégico que hace posible el inicio de este fondo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: