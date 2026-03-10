Los nuevos congresistas de Santander; Ferley Sierra de la Asamblea a la Cámara

Bucaramanga

Luis Ferley Sierra Jaimes se quedó con la curul del partido Verde en la cámara de representantes por Santander al superar en más de mil votos a Carlos Felipe Parra Roja, ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Sierra Jaimes había estado por fuera de la contienda política tras haber quedado en tercer lugar en las elecciones a la gobernación.

El ‘profe’ Ferley inició su vida política como diputado de Santander, después hizo campaña para ser gobernador del departamento pero quedó ubicado en tercer lugar por encima de Héctor Mantilla y de Juvenal Díaz Mateus que finalmente resultó electo.

Sierra Jaimes ha denunciado casos de corrupción en las administraciones departamentales, entre algunos de ellos está el de las comprar irregulares en el Indersantander y las irregularidades en la secretaría de cultura y turismo departamental.

"Lamentablemente la aspiración a la gobernación nos dejó por fuera la arena política durante dos largos años, estuvimos precisamente en el sector privado y alejados completamente de cualquier cargo público, pero aún así el trabajo que hicimos en Asamblea fue tan contundente que gran parte del trabajamos se conserva y aún hay esa recordación importante por parte de la ciudadanía y efectivamente fue la provincia santandereana quien nos tiene hoy celebrando“, indicó Sierra Jaimes.

El ahora representante electo estaba en fórmula con Fabián Díaz que aspiraba a llegar nuevamente al Senador pero no logró obtener una curul.