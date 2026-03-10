Las denuncias que calientan el escrutinio a Cámara de Representantes en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Henry Torres, se refirió a las denuncias sobre presuntos errores que se habrían cometido en medio del preconteo en las elecciones del pasado domingo 8 de marzo.

Torres aseguró que como integrante de la campaña de Carolina Hurtado, está adelantando lo que todos sectores hacen y es cuidar los votos tras el proceso electoral.

“Así las cosas no se hayan dado, estamos buscando donde están nuestros votos, acá no se está haciendo nada extraño en el actuar de nuestro equipo de trabajo en la parte jurídica de derecho electoral”, dijo Henry Torres.

El jurista resaltó que lo que se está haciendo en Ibagué se replica presuntamente en varios municipios del departamento y de otras regiones “Estamos cuidando los votos, por nosotros votó el pueblo, desafortunadamente estas herramientas que favorecieron a otros ahora son criticadas porque nosotros las usamos”.

¿Cuáles son los fenómenos encontrados?

Según el abogado, se han encontrado errores de los jurados que como seres humanos los cometieron, pero por otra parte, denunció que se ha encontrado que podría existir un fraude por una duplicidad de votos.

“Hemos encontrado mesas en las que había 50 ciudadanos autorizados para votar y en esa mesa, pero ahora aparecen 70, 80 votos y hasta 100, esos son los hallazgos”, resaltó.

Además, destacó que, en algunas mesas un partido no tenía votos por el logo, pero si les ubicaron en la casilla cifras, lo que podría haber inflado los resultados a Cámara por el Tolima por el Pacto Verde por el Tolima.

Así se le meta la mano no cambiará: Renzo García sobre denuncias en el escrutinio

Caracol Radio consultó al electo representante a la Cámara, Renzo García, quien aspiró por el Pacto Verde por el Tolima, sobre las denuncias hechas y manifestó que con la experiencia que tiene, hay claridad que en el escrutinio no cambia más allá de 200 o 300 votos, así “se le meta la mano”.

“La diferencia que tenemos con la persona que puede poner en riesgo nuestra credencial es de 1.600 votos, ahí no vemos ninguna posibilidad, vamos a estar pendientes. Esperamos que no siga existiendo más perversidad en la política y que el sector ´Hurtadista´ entienda que la gente no los acompañó peses a que tenían recursos ilimitados”, puntualizó Renzo García.

¿Qué piensa el abogado, Antonio Paris?

El reconocido jurista, experto en temas electorales, aseguró que los partidos políticos en el Tolima no han aprendido a cuidar los votos el día de las elecciones, debido a que lo que no quede en el preconteo, se denomina extemporáneo.

“Será la justicia contencioso-administrativa la que decida, porque en el escrutinio no va a darse ninguna modificación, porque las que hasta el momento se han hecho como reclamaciones han sido presentadas con posterioridad a la realización del acta”, puntualizó.