11 mar 2026 Actualizado 10:06

Santa Marta

La URT insta al cese de la confrontación armada en Aracataca, Magdalena

La entidad expresa su preocupación por las restricciones de movilidad, riesgo de confinamiento y alerta de desplazamiento forzado de las comunidades indígenas.

A través de un comunicado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena, expresa su preocupación por las restricciones de movilidad, riesgo deconfinamiento y alerta de desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, a consecuencia de los combates que se presentan entre las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y Clan del Golfo (Egc) en Cerro Azul, zona rural de Aracataca.

A través de su director territorial, José Humberto Torres, la URT Magdalena y Atlántico ha estado participando en los comités territoriales de Justicia Transicional que han sido convocados para atender de manera extraordinaria los ocho desplazamientos que se han presentado en distintos municipios de Magdalena en lo que va del 2026.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

