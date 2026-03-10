La URT insta al cese de la confrontación armada en Aracataca, Magdalena

A través de un comunicado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena, expresa su preocupación por las restricciones de movilidad, riesgo deconfinamiento y alerta de desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, a consecuencia de los combates que se presentan entre las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y Clan del Golfo (Egc) en Cerro Azul, zona rural de Aracataca.

A través de su director territorial, José Humberto Torres, la URT Magdalena y Atlántico ha estado participando en los comités territoriales de Justicia Transicional que han sido convocados para atender de manera extraordinaria los ocho desplazamientos que se han presentado en distintos municipios de Magdalena en lo que va del 2026.