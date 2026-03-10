Interno del Centro de Detención Transitorio de Neiva murió en clínica tras 18 días hospitalizado

El interno del CDT de Neiva falleció en la clínica Medilaser, donde permanecía hospitalizado por una infección en una de sus piernas.

Las autoridades confirmaron la muerte de una persona privada de la libertad que se encontraba bajo custodia del Centro de Detención Transitoria (CDT) de Neiva y que permanecía hospitalizada desde hace varios días en la clínica Medilaser.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Neiva, el fallecimiento se registró hacia las 12:15 de la madrugada del 10 de marzo en el centro asistencial, donde el hombre de 32 años recibía atención médica desde hacía 18 días.

Según la información oficial, el interno estaba siendo tratado por una infección asociada a un platino que tenía en su pierna derecha. Durante la madrugada presentó un paro respiratorio y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, falleció.

Las autoridades indicaron que el hombre había sido capturado el pasado 13 de febrero en el barrio Canaima por el delito de hurto calificado y desde entonces permanecía recluido en el Centro de Detención Transitoria.