Hubo asamblea de la CDMB sin presencia de la gobernación de Santander

Bucaramanga

Para hoy a las 9 de la mañana el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa (CDMB), Juan Carlos Reyes, citó a asamblea general extraordinaria de la corporación y llegaron nueve de los 13 alcaldes de esta jurisdicción, permitiendo que hubiese quorum, a diferencia de hace dos semanas cuando no se pudo realizar y hubo discusión con el gobernador Juvenal Díaz Mateus, de hecho hoy no hubo representación de la gobernación de Santander.

“Nueve alcaldes acompañándonos en la aprobación del informe gestión de los estados financieros y el informe de la revisoría fiscal. De igual forma para que puedan ser elegidos entre ellos mismos y tener representación ante el Consejo Directivo de la CDMB“, indicó el director Juan Carlos Reyes.

Con el quorum alcanzado se logró elegir a los alcaldes que harán parte del consejo directivo y son los de Vetas, Girón, El Playón y Tona.

Desde la gobernación de Santander advierten que la asamblea debía ser citada por el gobernador como presidente del consejo directivo por lo que se convocó a los mandatarios el próximo 16 de marzo por lo que no entendieron porque se realizó la jornada este martes 10 de marzo.