Gremios de Norte de Santander piden ser incluidos en encuentro de presidentes

Norte de Santander.

A pocos días del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, gremios de Norte de Santander manifestaron su expectativa frente a las decisiones que puedan adoptarse sobre el intercambio comercial en la frontera.

Sandra Guzmán, presidenta del capítulo Cúcuta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), señaló que hasta el momento los gremios regionales no han sido convocados para participar en este espacio, pese a que consideran fundamental que el sector empresarial tenga voz en las discusiones sobre la dinámica comercial entre ambos países.

“De los gremios tenemos entendido que solamente está invitado hasta este momento Fenalco. La ANDI y FITAC no hemos sido partícipes de este gran encuentro y consideramos que debemos estar presentes, porque somos quienes podemos retransmitir y generar la confianza que tanto estamos buscando en las operaciones de intercambio comercial con Venezuela”, afirmó Guzmán.

La dirigente gremial explicó que el panorama del comercio binacional ha empezado a mostrar cambios en los últimos meses, especialmente en lo relacionado con las operaciones internacionales y los mecanismos de pago, lo que ha generado mayor confianza entre los empresarios de ambos lados de la frontera.

“El panorama a partir del 3 de enero de este año ha cambiado para la parte de operaciones de comercio internacional. Antes había mucha incertidumbre, pero ahora la confianza entre el empresariado exportador de Colombia y Venezuela ha venido creciendo porque se han liberado ciertos mecanismos de pago y recursos económicos para poder hacer las transacciones”, indicó.

Guzmán detalló que actualmente existen dos modalidades de operaciones comerciales hacia Venezuela: las exportaciones de productos colombianos y las mercancías provenientes de terceros países que ingresan al territorio nacional para luego ser enviadas al vecino país a través de zonas francas.

“Hay operaciones que vienen de terceros países y pasan por Colombia solamente en tránsito aduanero que finaliza en la zona franca y desde allí son exportadas. No son mercancías producidas en nuestro país, sino una figura que la DIAN estableció mediante la resolución 95 de 2024”, explicó.

Sin embargo, advirtió que todavía existen dificultades que limitan el crecimiento del comercio entre Colombia y Venezuela, siendo el sistema de pagos uno de los principales obstáculos.

“El principal inconveniente es cambiario. Estamos triangulando con Panamá, con Estados Unidos o con otros países donde estén los recursos de las empresas venezolanas. Lo que queremos es volver a tener la confianza para canalizar los pagos directamente entre los bancos de ambos países”, aseguró.

En ese sentido, señaló que una de las expectativas del sector empresarial frente al encuentro entre los gobiernos es que se habiliten mecanismos financieros directos que faciliten las transacciones comerciales.

“Lo ideal sería que, por ejemplo, el Banco BBVA en Colombia tenga su corresponsal en Venezuela, que es el Banco Provincial, y así poder canalizar los pagos de las operaciones de comercio exterior sin tener que ir a un tercer país”, puntualizó.

Finalmente, Guzmán insistió en que el desarrollo económico de la región depende de que el comercio en la frontera se realice dentro de la legalidad.

“Tenemos que luchar porque esta frontera esté bajo la legalidad, que sea una frontera próspera y activa. Hacer las cosas por las trochas no nos favorece en nada”, concluyó.